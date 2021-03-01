Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı

01.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:38
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların sorguları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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