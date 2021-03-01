Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların sorguları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş