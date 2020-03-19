Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
19.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:14
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kentte bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: AA