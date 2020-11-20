Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

20.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 20.11.2020 23:28
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılırken bir şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Şanlıurfa'da 14 Kasım'da polisin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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