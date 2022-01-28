Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince birlikte belirlenen adrese yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen M.S. yakalandı.

Şüpheli işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

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