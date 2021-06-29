Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak ve Suriye'de örgütün farklı birimlerinde görev aldığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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