Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a finansman destek sağladıkları öne sürülen kişilerin yakalanmasına için kent merkezi ve Birecik ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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