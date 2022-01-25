Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik 20 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Terör, DEAŞ, Güncel, Haber

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