05.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:27

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKKKCK ve PYDYPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKKKCK ve PYDYPG terör örgütüyle irtibat ve iltisakı bulunan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaparak devlet büyüklerine hakaret eden 3 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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