Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü propagandası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında HDP Haliliye İlçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe'nin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda yasaklı yayın, dijital materyaller, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve bu silahlara ait 24 mermi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın