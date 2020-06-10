Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı
10.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:37

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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