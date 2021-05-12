Son dakika! Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama
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Son dakika! Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... - Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

- Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde döküman ve tespitler bulunan 5 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika! Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika! Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika! Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika! Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika! Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama
Son dakika! Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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