Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, terör örgütleri PKK/ Ypg ve Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG ile Deaş'a yönelik kent merkezi ile Suruç ve Akçakale ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 2'si DEAŞ ve 3'ü PKK/YPG terör örgütü mensubu olan 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri

Terör, DEAŞ, YPG, PKK, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title