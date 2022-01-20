Şanlıurfa'da terör operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA'da, terör örgütleri PKK/ Ypg ve Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG ile Deaş'a yönelik kent merkezi ile Suruç ve Akçakale ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 2'si DEAŞ ve 3'ü PKK/YPG terör örgütü mensubu olan 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.