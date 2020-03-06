Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

06.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:46
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 4 gözaltı

'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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