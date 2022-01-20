Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suruç, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
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