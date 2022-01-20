Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Suruç, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet, Şanlıurfa, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haber

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