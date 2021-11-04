Şanlıurfa'da terör operasyonu 3 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da terör operasyonu 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da terör operasyonu 3 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren ve illegal yollardan örgütsel malzeme geçişi organize eden 3 şüpheli, bir tabanca ve av tüfeği ile birlikte gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren ve illegal yollardan örgütsel malzeme geçişi organize eden 3 şüpheli, bir tabanca ve av tüfeği ile birlikte gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube görevlilerince yapılan çalışmalarda, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiklerine ve terör örgütü ile irtibatlı olarak illegal yollardan örgütsel malzeme geçişi organize ettiklerine dair haklarında bilgi bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında bir adet tabanca, bir adet av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da terör operasyonu 3 gözaltı

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