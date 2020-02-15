Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16 gözaltı
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16 gözaltı

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

15.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:21
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16 gözaltı

ŞANLIURFA'da, tarafından terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümü dolayısıyla bazı kişilerin örgüt lehine gösteri ve eylem düzenleyecekleri bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Siverek, Viranşehir ve Hilvan'daki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişiyi gözaltına alındı.Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.


Kaynak: DHA
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