Şanlıurfa'da terör operasyonu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla M.T, A.A, A.Y, M.G. ve V.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.