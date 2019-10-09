Şanlıurfa'da terör operasyonu

09.10.2019 10:44

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla M.T, A.A, A.Y, M.G. ve V.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA