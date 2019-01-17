Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi, sınır dışı edildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu kişi, sınır dışı edildi.
Alınan bilgiye göre, kentte düzenlenen terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu çaycı Halid Müslüm'ün sorgu ve ifade işlemleri tamamlandı.
Gaziantep Geri Gönderme Merkezinde yapılan işlemlerin ardından Şanlıurfa'ya getirilen Müslüm, daha önce geldiği Suriye'nin Aynularab (Kobani) kentine gönderildi.
Müslüm, kentte 6 Aralık 2018'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 38 kişinin arasında bulunuyordu.
Kaynak: AA