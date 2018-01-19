Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasa dışı yollardan terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Ayn el Arap (Kobani) bölgesine geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasa dışı yollardan terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Ayn el Arap (Kobani) bölgesine geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin sınırdan PYD/PKK kontrolündeki bölgeye geçmeye çalıştıklarını belirledi.
Ekipler, Kuyucak Mahallesi'ne düzenledikleri operasyonda M.A, H.A, A.E, H.A, H.G, Ü.A. ve M.C'yi sınırdan Ayn el Arap'a geçmeye çalışırken yakaladı.
Şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.