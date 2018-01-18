Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, istihbarat birimleri, bir teröristin Suriye'nin Ayn el-Arap (Kobani) bölgesinden Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgi üzerine sınır hattındaki güvenlik güçlerini uyardı.
Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, teröristi sınır hattındaki Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yakaladı.
Gözaltına alınan PYD/PKK'lı terörist, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.