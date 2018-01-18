Şanlıurfa'da Terör Operasyonu
Test: Trump'ın Geçtiği Akıl Sağlığı Testini Bir de Siz Deneyin!

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.

Şanlıurfa'da Terör Operasyonu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, istihbarat birimleri, bir teröristin Suriye'nin Ayn el-Arap (Kobani) bölgesinden Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgi üzerine sınır hattındaki güvenlik güçlerini uyardı.

Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, teröristi sınır hattındaki Mürşitpınar Mahallesi kırsalında yakaladı.

Gözaltına alınan PYD/PKK'lı terörist, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et