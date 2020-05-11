Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 gözaltı
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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 gözaltı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 1 gözaltı
11.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:22

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK üyesi bir kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK üyesi bir kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eyyübiye ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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