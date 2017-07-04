Şanlıurfa'da Termometreler 61 Dereceyi Gösterdi

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler, 61 dereceyi gösterdi.



Ülke genelinde son günlerde etkili olan ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, ilçede yaşamı olumsuz etkiliyor.



Siverek'te Remzi Bucak Bulvarı'nda bulunan bir termometre 61 dereceyi gösterirken, sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklar neredeyse boş kaldı.



Sıcaklardan bunalan bazı çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.



Şanlıurfa'da aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanlar 3 gün izinli sayılmıştı.