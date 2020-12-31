Şanlıurfa'da tenisle tanışan köylüler için çok amaçlı saha yapılacak

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan köylüler için çok amaçlı saha yapılacak.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan köylüler için çok amaçlı saha yapılacak.

Viranşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıbal Mahallesi'nde çok amaçlı sahanın yapılması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Salih Ekinci, İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren ve köylüleri tenisle tanıştıran Beden Eğitimi Öğretmeni Yusuf Avcıbaşı ile sahaya ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ekinci, konuya ilişkin açıklamasında, Anadolu Ajansının (AA) Sarıbal Mahallesi'nde "Tenisle tanışan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları kortta raket sallıyor" haberinin ardından gündeme gelen mahalleye çok amaçlı sahanın yapılması için ilk kazmanın vurulacağını belirtti.

Sahanın hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Ekinci, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Viranşehir Belediyesi iş birliği ile yapılacak çok amaçlı saha yapımı için ilk kazmayı vuruyoruz. Yapılacak tesisin şimdiden mahalle sakinleri ve ilçe halkına hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ