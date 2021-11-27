Şanlıurfa'da temizlediği av tüfeği ateş alan kişi kendisini ve arkadaşını yaraladı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da bir kişi, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve arkadaşını yaraladı.
EVREN, ANKARA (AA) - Şanlıurfa'da bir kişi, temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve arkadaşını yaraladı.
Evren Sanayi Mobilyacılar Sitesi'nde A.H'nin temizlediği av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar A.H. ile yanındaki arkadaşı M.E'ye isabet etti. Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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