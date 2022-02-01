Şanlıurfa'da "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenlendi - Haberler
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Şanlıurfa'da "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenlendi

AA, Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" semineri düzenlendi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından personellere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde İş Güvenliği Uzmanı Osman Altun, personele genel iş güvenliği kuralları ve kazalardan korunma yöntemleri, alınacak tedbirler ve daha güvenli bir iş ortamında çalışma koşulları hakkında genel bilgi verdi.

Seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, İş Güvenliği, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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