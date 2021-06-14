Şanlıurfa'da temel atma ve açılış programı düzenlendi

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından yapılacak ve yapımı tamamlanan hizmetlerin temel atma ve açılış programı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından yapılacak ve yapımı tamamlanan hizmetlerin temel atma ve açılış programı gerçekleştirildi.

Sancaktar Mahallesi'nde düzenlenen, ilçenin çeşitli yerlerindeki taziye evi, cami, semt pazarı ve parkların temel atma ile halı saha, park ve asfaltlama çalışmalarının açılış töreni, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'ın katımıyla gerçekleştirildi.

Yanılmaz, yaptığı konuşmada, yerel yönetimleri ziyaret ettiklerinde hoşlarına en çok gidenlerden bir tanesinin temel atma ve açılış törenleri olduğunu söyledi.

Temel atmaların bir başlangıç, açılışların da sonuç olduğunu vurgulayan Yanılmaz, Haliliye Belediyesinin temel atma ve açılış törenini birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

AK Partili belediye başkanlarının çalışma şeklinin 7/24 esasına dayandığını belirten Yanılmaz, "Yani haftanın 7 günü, günün 24 saati canla başla çalışmak bizim vazgeçilmez temel esaslarımızdandır." dedi.

Yanılmaz, AK Parti'nin hizmet, yatırım ve sosyal belediyeciliğin adı olduğunu, AK Partili tüm belediyelerin aşk ve şevkle çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da bir taraftan yeni temeller atarken bir taraftan da yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışlarını yapmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Şanlıurfa'yı simgeleyen ürünlerin isimlerinin verildiği 27 parkın açılışını yaptıklarını kaydeden Canpolat, ilçede yeşil alanları ve konforlu yolları artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan