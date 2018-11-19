Şanlıurfa'da Temayül Yoklaması Sona Erdi

AK Parti tarafından tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da gerçekleştirilen temayül yoklaması sona erdi. AK İl Başkanlığı tarafından yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde gerçekleştirilen temayül yoklaması saat 16.00'da sona erdi.

11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yoklama, saat 16.00'da tamamlandı. Temayül yoklaması sonrası bir açıklama yapan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun," Bu gün AK parti olarak bütün Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da saat 10.00'da başlayan temayül yoklamamız saat 16.00 itibariyle sona ermiş bulunmaktadır. Ben öncelikle Şanlıurfa'da bulunmaktan, peygamberler şehrinde bulunmaktan ve Urfalılarla birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Bu sistemi seçim işleri başkanlığımız, ki ben de 27 ay seçim işleri başkanlığı yaptım. Bunu kurguladığında acaba bunu Türkiye'de uygulayabilir miyiz diye bir çok kişi endişe etmişti ama AK Parti her zaman ilkelerin partisi ve ilklerin partisi olmuştur. Bunu da gerçekten büyük bir nezaketle, büyük bir olgunlukla tüm Türkiye'de uyguladık. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise," Öncelikle ilimize temayül yoklaması dolayısıyla teşrif eden başta Konya Milletvekilimiz MKYK üyemiz Ahmet Sorgun'a, Kahramanmaraş Milletvekilimiz İmran Kılıç'a, Adıyaman Milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyemize teşekkür ediyorum. Bugün tüm Türkiye'de ve ilimizde ilk defa e-temayül yoklaması gerçekleştirdik. Çok şükür sorunsuz bir şekilde temayül yoklamamızı bitirdik. Ben bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA