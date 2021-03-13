Şanlıurfa'da tel hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da tel hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

13.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:46
Şanlıurfa'da tel hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da su kanallarının kenarındaki telleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da su kanallarının kenarındaki telleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kısas Mahallesi ve Osmanbey Kampüsü bölgesinde Karayolları ve Devlet Su İşlerine ait su kanallarının kenarında bulunan teller kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) bölgedeki 2 aylık çalışmasının ardından tespit edilen 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlılarla 6 ton fens teli, galvanizli boru ve bağlama telleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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