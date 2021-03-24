Şanlıurfa'da Tel Abyad ve Rasulayn Güvenliği İstişare Toplantısı düzenlendi
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Şanlıurfa'da Tel Abyad ve Rasulayn Güvenliği İstişare Toplantısı düzenlendi

24.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:15
Şanlıurfa'da Tel Abyad ve Rasulayn Güvenliği İstişare Toplantısı düzenlendi

Şanlıurfa'da, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinin güvenlik, ekonomik ve sosyal hayatının sürdürülmesine yönelik istişare toplantısı yapıldı.

Şanlıurfa'da, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ve Tel Abyad ilçelerinin güvenlik, ekonomik ve sosyal hayatının sürdürülmesine yönelik istişare toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Vali Yardımcısı ve Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak, Ceylanpınar Kaymakamı ve Rasulayn Koordinatörü Cüneyt Caner, bölgede görevli polis ve jandarma birlikleri yöneticileri, her iki ilçedeki Suriye Milli Ordusu temsilcileri ile yerel yetkililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Erin, Barış Pınarı bölgesinde hayatın normale dönmesi için bir yılı aşkın süredir yapılan çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Gerçekleştirilen toplantılarda alınan kararların hem bölgedeki kurumlara hem de halka fayda sağladığını anlatan Erin, "Bunun gerçekleştiğini her toplantıda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Toplantıların, hem yapılan işlerin gözden geçirilmesi hem de önümüzdeki problemlerin çözülmesi için ortak aklın oluşmasına büyük faydası var. Sonuçta mensup olduğumuz kültür ve dinimiz de 'istişareye önem verin ve onunla hareket edin' diye emrediyor." ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların bölgedeki sorunların çözümüne yönelik önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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