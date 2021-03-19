Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı
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Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı

19.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:42
Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden 1'inin cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiden 1'inin cesedi bulundu.

Soydan Mahallesi'nde tarımsal sulama göletine balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş'i (19) arama çalışmaları 3'üncü gününde devam etti.

Şanlıurfa ve Adıyaman İl Emniyet müdürlüklerine bağlı su altı polisleri, Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, gölette yaptığı aramada tarama çalışmalarında kıyıya yaklaşık 300 metre uzaklıkta Jiyan Kengiş'in cesedine ulaştı. Kengiş'in cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayıp Ahmet Mindeş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette 17 Mart'ta tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş, kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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