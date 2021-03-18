Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

18.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:27
Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için açıldıkları gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık tutmak için açıldıkları gölette teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Soydan Mahallesi'nde tarımsal sulama göletine balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan Ahmet Mindeş (24) ve Jiyan Kengiş'i (19) arama çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polisleri ve AFAD ekipleri gölet içinde, jandarma da gölet dışında arama tarama çalışması gerçekleştiriyor.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak da bölgeye gelerek arama çalışmalarını takip eden ailelerle görüştü ve yetkililerden bilgi aldı.

Çakmak, AA muhabirine, olay nedeniyle üzüntü yaşadıklarını, kayıp olan 2 kişinin aranmasına devam edildiğini, çalışmalara destek vermek için Adıyaman ve Diyarbakır'dan da su altı ekiplerinin geleceğini ifade etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette dün tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı Pelin Öztekin
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Sergen Yalçın Aykut Kocaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da teknenin alabora olması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:29:01. #1.15#
title