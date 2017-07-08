Şanlıurfa'da Tefecilik Operasyonu

Şanlıurfa'da, POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirmesi sonucu bir iş yerine operasyon düzenledi.



POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.



Zanlıların evlerindeki aramada, çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirilirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.