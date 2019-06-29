Şanlıurfa'da tefecilik operasyonu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tefecik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığını belirledi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, pos cihazı, kredi kartları ve slip ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA