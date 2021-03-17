Şanlıurfa'da tefecilik iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "tefecilik" suçuyla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, senetleri icraya vererek mağdurları zor duruma düşürdükleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada bulunan çok sayıda dijital materyal, senet ve alacak verecek defterine el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan