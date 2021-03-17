Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 7 gözaltı
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Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 7 gözaltı

17.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:32
Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, tefecilik suçuyla mücadeleye yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi. Toplamda 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların nakit ihtiyacı olan mağdurlara yüksek faizli borç para vererek karşılığında senet imzalattıkları, imzalattıkları senetleri icraya vererek mağdur şahısları zor duruma düşürdükleri tespit edilen dokümanlar ile çok sayıda dijital materyale, senet ve alacak verecek defterine el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 7 gözaltı
Şanlıurfa'da tefeci operasyonunda 7 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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