Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı

17.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:24
Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da yüksek faizle borç vererek tefecilik yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da yüksek faizle borç vererek tefecilik yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda kredi kartı, çek ve banka makbuzu, dijital materyaller, kaçak cep telefonu, alacak-verecek defteri ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen şüphelilerin paraya ihtiyacı olanlara yüksek faizle borç verip, karşılığında senet imzalattıkları, senetleri de icraya vererek mağdur kişileri zor duruma düşürdükleri belirtildi.


Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı
Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Hande Erçel Hakan Taşıyan Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 'tefeci' operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:25:13. #1.15#
title