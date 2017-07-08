Şanlıurfa'da 'Tefeci' Operasyonu: 5 Gözaltı

ŞANLIURFA'da polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Bir ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Mali Büro Amirliği ekipleri, döviz büroları ve belirlenen bazı evlere operasyon yaptı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramada çok sayıda çek, senet, alacak verecek defteri ve tapu belgesi ele geçirdi. Operasyonda tefecilik yaptıkları ileri sürülen Servet Ç., Sabri Ç., Feridun Y., Mehmet D., ve Ahmet Ç., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - Şanlıurfa