Şanlıurfa'da tedbir ve denetim toplantısı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların katılımıyla korona virüs pandemisi gündemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların katılımıyla korona virüs pandemisi gündemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kontrollü sosyal hayat sürecinin başladığı 1 Haziran 2020 tarihinden bu yana salgının il genelindeki durumu, sağlık ve denetim teşkilatlarının çalışmaları ile alınan tedbir kararları değerlendirildi. Salgının geniş kitlelere yayılmasının önlenmesinde en önemli tedbirin maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına riayet olduğunu hatırlatan Vali Erin, Mart ayından bu yana devam eden tedbir ve denetimin öncelikli olarak gündemde kalmasına devam edilmesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bakanlıklar ile yerelde alınan tedbir kararlarının harfiyen uygulanmasından birinci derecede sorumlu olanların, mülki idare amirleri olduğunun altını çizen Vali Erin, tüm ilçelerde alınan tedbir kararlarının titizlikle uygulanması ve gelişmelerin yakından takip edilmesi talimatını verdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA