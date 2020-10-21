Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan sakarmeke kuşu doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da yaralı ve bitkin halde bulunan sakarmeke kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şanlıurfa'da yaralı ve bitkin halde bulunan sakarmeke kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Fırat Nehri yakınlarında yaralı ve bitkin haldeki sakarmeke kuşunu fark eden vatandaşlar, durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce koruma altına alınan kuş, tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Merkezde, yaklaşık bir aylık tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan sakarmeke kuşu, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme