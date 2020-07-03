Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan peçeli baykuş doğaya bırakıldı Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesinin kırsal bölgesinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 1 ay önce yaralı olarak bulunan peçeli baykuş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden ekipler kuşu korumaya alarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Pençeli baykuş tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA