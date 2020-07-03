Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan peçeli baykuş doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
03.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:16
Şanlıurfa'da yaralı bulunan peçeli baykuş tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesinin kırsal bölgesinde vatandaşlar tarafından yaklaşık 1 ay önce yaralı olarak bulunan peçeli baykuş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden ekipler kuşu korumaya alarak Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Pençeli baykuş tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakıldı.
Kaynak: AA