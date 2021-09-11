Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğaya bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğaya bırakıldı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğal yaşam alanına salındı.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğal yaşam alanına salındı.

Bozova ilçesinde, Hüseyin ve Kadir Sencan, evlerinin bahçesinde yaralı balaban kuşu buldu.

Kuzenler, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, teslim aldıkları kuşu tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Burada tedavisi tamamlanan Balaban kuşu, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğaya bırakıldı

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Hulusi Akar Mustafa Destici Yevgeniy Ziniçev
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Kaan Yıldırım
Spor Nihat Özdemir Sergen Yalçın Fatih Terim Alper Yılmaz Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan balaban kuşu doğaya bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:15:25. #1.11#