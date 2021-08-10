Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 12 peçeli baykuş doğaya bırakıldı
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Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 12 peçeli baykuş doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 12 peçeli baykuş doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 12 peçeli baykuş doğal yaşam alanına salındı.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 12 peçeli baykuş doğal yaşam alanına salındı.

Çeşitli tarihlerde kentin farklı bölgelerinde vatandaşlarca yaralı olarak bulunan 12 peçeli baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada tedavileri tamamlanan baykuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut ve görevliler tarafından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 12 peçeli baykuş doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan 12 peçeli baykuş doğaya bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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