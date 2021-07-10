Şanlıurfa'da tedavileri tamamlanan yabani kuşlar doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan yılan kartalı, kerkenez, karga ve doğan, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Şanlıurfa'da yaralı bulunan yılan kartalı, kerkenez, karga ve doğan, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Kentin farklı bölgelerinde vatandaşlarca yaralı olarak bulunan yılan kartalı, kerkenez, karga ve doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Burada tedavileri tamamlanan yabani kuşlar, yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü