Şanlıurfa'da tedavi edilen kızıl akbaba doğaya bırakıldı
Şanlıurfa'da tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı.
23.03.2020 09:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:50
Şanlıurfa'da tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce Diyarbakır kırsalında yaralı olarak bulunan kızıl akbaba, Şanlıurfa'daki Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.
Merkezdeki 4 aylık tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından sağlığına kavuşan kızıl akbaba, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA