Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
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Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
03.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:29

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, filyasyon çalışmalarında, son zamanlarda vaka artışlarına taziye ziyaretlerinin neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun salgınla mücadele için yeni tedbirler aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde son dönemlerde artan vaka sayılarını kontrol edebilmek amacıyla gerek taziyeevleri, köy odaları ve benzeri ortak alanlarda gerekse evlerde taziyelerin yapılmamasına, cami görevlilerince cenaze sahiplerine duyuru yapılıp bilgi verilmesine ve kurallara uyulmayan taziyelerin kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, konuyla ilgili kolluk kuvvetlerince her türlü tedbirin alınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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