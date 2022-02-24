Şanlıurfa'da taziye evinde bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
AA, Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki taziye evinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki taziye evinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Aligör Mahallesi'nde bulunan taziye evinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda A.S. ile F.Y. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.
AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel