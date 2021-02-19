Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavga: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve ilçe merkezinde karşılaşan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından ilçe merkezi ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan