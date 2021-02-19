Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavga: 3 yaralı
19.02.2021 21:41 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:44
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan ve ilçe merkezinde karşılaşan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesi kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından ilçe merkezi ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan