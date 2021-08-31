ŞANLIURFA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
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ŞANLIURFA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 kişinin yaralandığı kavganın, alacak meselesi nedeniyle Bini İcil Aşireti ile Hubeti Aşireti arasında çıktığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 4 kişinin yaralandığı kavganın, alacak meselesi nedeniyle Bini İcil Aşireti ile Hubeti Aşireti arasında çıktığı öğrenildi. Yaşanan kavganın ardından yaklaşık 50 kişi, ilçe merkezinde tabancalarla havaya ateş açarak elleri sopalı şekilde yürüdü. Kalabalık grubun iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavganın taraflarından olduğu iddia edilirken,o anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elleri silahlı ve sopalı grup polis ekiplerinin müdahalesi ile dağıtılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

ŞANLIURFA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
ŞANLIURFA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
ŞANLIURFA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
ŞANLIURFA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
ŞANLIURFA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
ŞANLIURFA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA
ŞANLIURFA'DA TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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