Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Karşıyaka Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen, taş ile sopaların kullanıldığı olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA