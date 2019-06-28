Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavga: 6 yaralı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen, taş ile sopaların kullanıldığı olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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