Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Eyüp Peygamber Caddesi'nde iki grup arasında henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karıştığını belirlediği 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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